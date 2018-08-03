МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Рубль днем в пятницу слабо меняется к доллару и евро, которые все же сейчас несколько ослабли по отношению к валюте РФ на фоне безыдейной динамики рынка нефти около отметки 73,5 доллара за баррель сорта Brent.

Решение Минфина РФ нарастить покупку валюты в августе до рекордных по объему 383,2 миллиарда рублей мало повлияли на курсовую динамику рубля, говорят эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 15.33 мск снижался на 14 копеек, до 63,27 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 73,36 рубля.

РУБЛЕВАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ

Российская валюта в пятницу слабо колеблется по отношению к доллару и евро на фоне стабилизации рынка нефти в районе уровня 73,5 доллара за баррель марки Brent.

"Черное золото" консолидируется на фоне противоречивых факторов. С одной стороны, игроки рынка опасаются перебоев с поставками нефти, с другой, рост мировой добычи грозит "переизбытком" предложения. Так, Россия в июле нарастила добычу нефти в годовом выражении на 2,4% до 11,215 миллиона баррелей в день.

Между тем, Иран в ближайшее время может начать масштабные военно-морские учения для демонстрации своих возможностей по блокированию Ормузского пролива. Ранее высокопоставленные представители исламской республики заявляли, что в случае запрета на импорт нефти из страны они не дадут и другим экспортерам перевозить нефть через пролив, рассуждает Иван Марчена из ГК Forex Club.

Перед выходными участники торгов не спешат наращивать какие-либо позиции. При этом даже заявление Минфина РФ о наращивании в августе-сентябре покупок валюты до рекорда в 383,2 миллиарда рублей (по 16,7 миллиарда ежедневно) не сказались существенно на курсовой динамике рубля, поскольку этот объем по-прежнему невелик по сравнению с общим дневным оборотом, отмечают эксперты.

В итоге доллар и евро днем снижались к рублю на 0,1-0,2%. Рублевая цена барреля "черного золота" марки Brent колеблется в районе уровня 4,65 тысячи.

ПРОГНОЗЫ

Отметка 63,50 за доллар остается ориентиром для курса рубля, отметил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Что касается возможных санкций в отношении ОФЗ, номинированных в рублях, то на их покупку Америка не может наложить ограничения, поскольку они являются рублевым механизмом, который находится в рублевой зоне, рассуждает Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр".

"Минфин РФ может выпускать новый рублевый долг столько, сколько потребуется – притом, судя по последним результатам аукционов, даже в случае ухода какой-то части наиболее политкорректных нерезидентов с этого внутреннего российского рынка, кратная переподписка, ввиду его отличных параметров риск/доходность, сохранится. Кроме того, министр финансов США Стив Мнучин неоднократно высказывал своё мнение о низкой эффективности ограничения рынка внутреннего рублёвого долга России", — добавил он.