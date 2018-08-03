МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся в плюсе по основным индексам на фоне роста акций "Газпрома", имеющих большой вес в расчете индексов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,12% — до 2297,99 пункта, индекс РТС — на 0,36%, до 1145,08 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.58 мск снижался на 16 копеек — до 63,15 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 73,35 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,31% — до 73,22 доллара за баррель.

"Российские фондовые индексы в пятницу слегка повысились, несмотря на сползание рынка нефти ниже уровня 73 доллара за баррель. В лидерах роста оказались акции "Газпрома" на фоне новостей о том, что Болгария открыла в пятницу новую секцию своего газопровода в Турцию. Это позволит ей продлить одну из нитей "Турецкого потока" до своей границы", — комментирует Иван Марчена из Forex Club.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Сафмар финансовые инвестиции" отыграли падение четверга, поднявшись на 9,48%.

Также среди лидеров роста – акции "М.Видео" (5,44%), "Северстали" (2,85%), ММК (2,43%), "Ленты (2,1%), префы "Татнефти" (2,09%), акции НЛМК (12,08%), "Аэрофлота" (1,81%), Polymetal (1,8%), "Юнипро" (1,74%) и акции "Газпрома" (1,45%).

Среди лидеров падения — префы "Мечела" (-3,48%), акции БСП (-2,62%), ОВК (-2,44%), ГДР En+ (-2,38%), бумаги Сбербанка (префы снижаются на 1,4%, обыкновенные акции – на 2,12%), акции "Полюса" (-1,87%), "Мосэнерго" (-1,62%) и акции "Роснефти" (-1,33%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Сегодня цены на эталонный сорт Brent консолидируются вблизи уровня 73 долларов. В 21.00 игроки ждут публикации статистики по буровой активности в США от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которая может оказать влияние на динамику нефтяных цен в понедельник", — отмечает Сергей Дроздов из "Финама".

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2250-2350 пунктов, а РТС – в коридоре 1130-1160 пунктов.

Аналитики "Велес Капитала" напоминают, что в понедельник ТГК-1 представит консолидированную отчетность за первое полугодие 2018 года.

"Тема осложнения отношений между РФ и США, особенно если это коснется вопросов госдолга России, вынудит игроков быстро выходить из позиций и искать убежища в безопасных активах. Этот риск не стоит недооценивать", — говорит Анна Бодрова из "Альпари".