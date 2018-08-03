МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и наделение Банка России дополнительными полномочиями в этой сфере, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ уточняет определение инсайдерской информации, вводит понятия "иностранный эмитент" и "манипулирование рынком". При этом Банк России наделяется полномочием определять исчерпывающий перечень действий, относящихся к манипулированию рынком, а правительство РФ — правом определять случаи, когда инсайдерская информация раскрывается или предоставляется в ограниченном объеме, либо вовсе не подлежит раскрытию или предоставлению.

Закон определяет, каким образом Банком России принимаются решения о расследовании случаев неправомерного использования инсайдерской информации. При этом допускается оспаривание решений ЦБ. Вносимые изменения серьезно повышают уровень защищенности участников рынка и лиц, включенных в списки инсайдеров, позволяя им защитить свое доброе имя, когда они считают, что ЦБ поступил неправомерно, пояснял ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. При этом к инсайдерам предлагается отнести иностранных эмитентов и публично-правовые компании.

При наличии признаков нарушения закона о противодействии неправомерному использованию инсайда служащие ЦБ смогут проводить проверки организаций, не являющихся кредитными или некредитными финансовыми организациями, на основании решения председателя Банка России или его заместителя. Представителям ЦБ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на территорию и в помещения этих организаций. Эти нормы не будут распространяться на оперативно-розыскные органы и физлиц.

Производство, выпуск или распространение продукции зарегистрированных СМИ не будет считаться манипулированием рынком, независимо от их влияния на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, если иное не установлено законом о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации.

Требования о составлении перечня инсайдерской информации не будут распространяться на исполнительные органы государственной власти, публично-правовые образования и органы местного самоуправления иностранного государства, которые несут от своего имени или имени этого государства ответственность по обязательствам перед владельцами ценных бумаг.