МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск понедельника рос на 0,09% — до 2299,98 пункта, индекс РТС снижался на 0,12% — до 1143,76 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
https://1prime.ru/Financial_market/20180806/829097554.html
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск понедельника рос на 0,09% — до 2299,98 пункта, индекс РТС снижался на 0,12% — до 1143,76 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
https://1prime.ru/Financial_market/20180806/829097554.html