МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск понедельника рос на 0,09% — до 2299,98 пункта, индекс РТС снижался на 0,12% — до 1143,76 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.