МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.58 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 2,44% — до 6,56 доллара, "Лукойла" — снижалась на 0,45%, до 70,68 доллара, "Новатэка" — росла на 0,13%, до 156,2 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,2% — до 4,39 доллара, "Газпром нефти" — на 0,29%, до 25,82 доллара.

Стоимость расписок ВТБ уменьшалась на 1,29% — до 1,53 доллара, Сбербанка — на 1,15%, до 12,89 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,24%, до 20,45 доллара.

Расписки "Норникеля" дорожали на 0,24% — до 16,98 доллара, "Северстали" — теряли в цене 0,09%, достигая 16,12 доллара, НЛМК — дорожали на 0,14%, до 25,66 доллара.

Бумаги "Магнита" росли в цене на 0,36%, до 16,72 доллара, "Ленты" — на 0,2%, до 5,01 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,07%, до 2,78 доллара.