МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Основные европейские индексы снижаются в понедельник на отчетностях банков и сообщении о ходе завершения сделки Praxair и Linde, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.14 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,16% — до 7647,08 пункта, французский CAC 40 — на 0,04%, до 5476,63 пункта, немецкий DAX — на 0,39%, до 12567,04 пункта.

Акции британо-гонконгской банковской группы HSBC Holdings теряют 0,5%, после того, как банк сообщил о росте расходов от инвестиций в новую стратегию развития, а также из-за резерва в 765 миллионов долларов на случай продажи ипотечных бумаг США.

При этом чистая прибыль группы, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первого полугодия 2018 года увеличилась на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 7,748 миллиарда долларов. "Среди позитивного мы отмечаем, что рост кредитования продолжает оставаться значительным, среди отрицательных моментов — группа понизила чувствительность к изменению процентных ставок ФРС США", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Goldman Sachs.

Бумаги итальянского банка BPM просели на 7%. Прибыль банка оказалась ниже прогнозов аналитиков из-за более высоких резервов против потерь по кредитам. При этом резервный капитал банка также пострадал из-за резкого падения стоимость итальянских государственных облигаций во время политических событий в стране в мае.

Кроме того, инвесторы понижают шансы завершения сделки по слиянию между Linde и Praxair, после того как немецкая компания сообщила о повышении требований от регуляторов, касательно объема активов, от которых обеим компаниям необходимо избавиться ради завершения сделки. Акции Linde дешевеют на 3,48%.