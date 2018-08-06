МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется разнонаправленно по основным индексам на фоне ослабления рубля, в числе лидеров роста – акции "Роснефти" , приближающиеся к своему историческому максимуму на новостях о buy back.

Индекс Мосбиржи к 15.00 мск рос на 0,15% — до 2301,38 пункта, индекс РТС снижался на 0,5%, до 1139,41 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 30 копеек — до 63,64 рублей, курс евро — на 21 копейку, до 73,44 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1% — до 73,94 доллара за баррель.

С начала текущего дня индекс Московской биржи вырос и закрепился выше отметки 2300 пунктов, в то же время индекс РТС, напротив, снижается из-за ослабления курса рубля против доллара, отмечает Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA. Причем, российская валюта снижается, даже несмотря на стабильность нефтяных контрактов, которые не изменились в цене с прошлой недели, указывает он.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Роснефти" поднимаются на 1,8% — до 418,65 рубля и приближаются к историческому максимуму в 425,7 рубля на фоне buy back.

"Роснефть" в понедельник сообщила о начале реализации с 4 августа программы buy back максимальным объемом до 2 миллиардов долларов. Программа продлится до конца 2020 года. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР), которые могут быть приобретены, составит не более 340 миллионов штук, точное количество будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры.

Акции и ГДР будут находиться на балансе группы "Роснефть" до конца программы. По ее итогам совет директоров компании примет решение в отношении приобретенных бумаг, включая их возможное полное или частичное погашение.

В мае "Роснефть" поясняла, что планирует провести buy back для повышения доходности для акционеров в дополнение к утвержденной дивидендной политике по выплате не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Программу планируется финансировать за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов.

Александр Сидоров из "Велес Капитала" считает новость позитивной. "Стоит отметить, что "Роснефть" анонсировала намерение провести выкуп акций несколько месяцев назад, и, судя по сегодняшней реакции рынка, инвестиционное сообщество сомневалось в его реализации", — говорит он.

Эксперт рассматривает выкуп акции как альтернативу дивидендам при распределении доходов компании среди акционеров, и считаем, что у этого подхода есть ряд позитивных моментов.

"Реализуя программу выкупа, "Роснефть" увеличит благосостояние акционеров за счет снижения числа акций в обращении, что сделает одну акцию "Роснефти" дороже при прочих равных. Выкуп также поддержит котировки акций за счет создания дополнительного спроса на рынке в период низких котировок. Выкупленные акции могут быть использованы в программах мотивации сотрудников компании. Помимо этого, запуск программы выкупа акций дает сигнал инвесторам, что "Роснефть" улучшает качество корпоративное управление и показывает заинтересованность в том, как ее видит рынок, поэтому подобные действия повысят инвестиционную привлекательность компании", — поясняет Сидоров.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Иркута" (12,28%), ОВК (7,59%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (4,33%), ТГК-1 (3,65%), ПИКа (2,49%), а также бумаги "Мечела" (префы поднимаются на 1,76%, обыкновенные акции – на 1,57%), акции "Магнита" (1,74%), бумаги Сбербанка (префы растут на 1,74%, обыкновенные акции – на 1,06%), префы "Татнефти" (1,68%).

Среди лидеров падения — префы банка "Возрождение" (-1,91%), акции "Газпрома" (-1,1%), ТГК-14 (-1,5%), ДВМП (-1,49%), "Мосэнерго" (-1,04%), БСП (-0,96%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Егоров из Dukascopy Bank SA полагает, что сегодня индекс Мосбиржи продолжит торговаться вблизи отметки 2300 пунктов. Во второй половине дня значимой макроэкономической статистики не будет публиковаться, так что индекс и цены на нефть будут торговаться в боковом диапазоне значений, считает аналитик.

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился нейтральный, индекс Мосбиржи проведет торги в диапазоне 2290-2320 пунктов, полагает Александр Разуваев из "Альпари".