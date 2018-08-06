МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Иранцы активно раскупают золото, чтобы защититься от рисков обесценивания национальной валюты и роста стоимости жизни, тогда как США готовятся ввести экономические санкции в отношении исламской республики. В связи с этим цены на золото в Тегеране бьют рекорды, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Во вторник после полуночи по Восточному времени США администрация Трампа, как ожидается, введет в действие первую волну ограничений, который в свое время были сняты в рамках сделки, заключенной при президенте США Бараке Обаме, когда Иран получил освобождение от санкций в обмен на ограничение своей атомной программы.

В мае президент Трамп санкционировал выход США из международного соглашения по иранской атомной программе по причине недовольства военно-политическими действиями Ирана в Сирии, Ливане и других ближневосточных странах. Новые санкции ограничивают валютные транзакции Ирана и взаимодействие с Ираном в сфере автомобилестроения. Санкции также предусматривают наказание для банков, которые финансируют торговлю драгоценными металлами с Ираном и для лиц, которые продают драгоценные металлы иранскому правительству.

Беспокоясь по поводу нестабильности национальной экономики и учитывая выпуск новых монет центральным банком, иранцы переводят сбережения в золото, даже несмотря на резкий взлет цен. Спрос на золотые слитки и монеты во 2-м квартале в Иране вырос в три раза — до 15 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным Всемирного совета по золоту, опубликованным в четверг. Иранский центральный банк отчеканил сотни и тысячи новых монет весом в общей сложности более чем в 60 тонн золота, чтобы удовлетворить данный спрос.

"Иранцы меняют деньги на золото, потому что это надежный инвестиционный товар", – отмечает Мохаммад Каштиарай, глава комитета по золоту и ювелирным изделиям отраслевой ассоциации Иранская палата гильдий (Chamber of Guilds).

Инфляция и безработица в Иране в этом году превысили 10%, а иранская экономика в следующем году, как ожидается, сократится на фоне санкций. Иранский риал в этом году продемонстрировал рекордное падение: если в январе 1 доллар стоил 43 000 риалов, то недавно он стоил уже 101 000 риалов, согласно веб-сайту Bonbast, отслеживающему неофициальные валютные курсы.

Вторая волна американских санкций в отношении Ирана будет введена в ноябре и предназначена для иранской нефтяной и транспортной отраслей. Давление со стороны США на азиатских потребителей иранской нефти уже привело к сокращению продаж нефти, которые формируют значительную часть доходов исламской республики.

Экономическая нестабильность вызывает недовольство среди иранского населения. В декабре в Иране прошли демонстрации, которые оказались самыми массовыми почти за десять лет. На прошлой неделе протесты стали еще более ожесточенными: демонстранты нередко вступали в столкновения с полицией и призывали к уходу правительства в отставку. По сообщениям полуофициального иранского информационного агентства Fars, в ходе протестов в городе Карадж, к западу от Тегерана, в пятницу погиб один человек и еще 20 пострадало.

Иранцы традиционно дарят золотые монеты на праздники и покупают золотые украшения на свадьбу. Однако цены на золото недавно выросли намного сильнее, чем спрос.

В этом году люди выстроились в банки, чтобы предварительно заказать монеты Emami на аукционах центрального банка, где они нередко продаются по ценам ниже рыночных.

Цена монеты Emami весом 8,13 грамма, выпускаемой центральным банком, по состоянию на воскресенье составляла примерно 36 млн риалов, что вдвое выше январских уровней. Неделю назад цена достигла рекордного значения более чем 45 млн риалов. Спрос на золото в Иране также растет вопреки негативной динамике мирового рынка золота; спот-цены в этом году снизились более чем на 6%, примерно до 1200 долларов за унцию.

Тем не менее продавцы золотых изделий в Тегеране не получают больших выгод от высокого спроса, который в большей степени направлен на золотые монеты.

По словам одного из владельцев магазина по продаже золота в Тегеране, большого притока покупателей он не наблюдает, а и из-за высоких цен пополнять запасы ассортимента становится все дороже.

"Если я продам приличный объем товара, – около 40 граммов, — я беспокоюсь о том, как его восполнять (из-за высоких цен), а не о нехватке металла", — отмечает он.

Во 2-м квартале спрос на ювелирные изделия в Иране упал на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг абсолютного, по меркам Всемирного совета по золоту, минимума. Причиной этому отчасти является 9%-й НДС, а также то, что иранцы стали больше вкладываться в инвестиции, а не в ювелирные изделия.

Поскольку цены на ювелирные изделия достигли рекордных максимумов, многие люди приобретают их лишь из-за острой необходимости. Так, программист, представившийся именем Бани, отметил, что ищет украшения для свадьбы.

"У меня нет выбора, — говорит Бани. – Я иду в ювелирный магазин только потому, что без этого не обойтись. В другой ситуации сейчас не лучшее время для таких покупок".