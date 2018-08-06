МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник повышается к основным мировым валютам на фоне опасений инвесторов в развитии "торговой войны" между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.00 мск курс евро к доллару снижался до 1,1562 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1568 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 111,44 иены за доллар со 111,28 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,18%, до 95,32 пункта.

Участники торгов продолжают реагировать на заявления со стороны Китая и США относительно торговых отношений двух стран.

Министерство коммерции КНР в пятницу на прошлой неделе сообщило, что Китай готов в случае новых американских импортных пошлин ввести повышенные ввозные пошлины в размере до 25% на 5207 наименований товаров, импортируемых из США, объемом поставок около 60 миллиардов долларов.

Заявление минкоммерции КНР последовало вслед за подтверждением Белым домом 1 августа планов ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год.