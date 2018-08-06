МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги понедельника преимущественно отрицательной динамикой на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,06%, до 7663,78 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,03%, до 5477,18 пункта, немецкий DAX — на 0,14%, до 12598,21 пункта.

Европейские инвесторы отыгрывали ситуацию вокруг взаимных пошлин США и КНР. Министерство коммерции Китая в пятницу сообщило, что Пекин готов в случае новых американских импортных пошлин ввести повышенные ввозные пошлины в размере до 25% на 5207 наименований товаров, импортируемых из США, объемом поставок около 60 миллиардов долларов.

Заявление минкоммерции КНР последовало вслед за подтверждением Белым домом 1 августа планов ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год.

Теперь рынки ожидают статданных по крупнейшей экономике Европы, Германии. Перед открытием торгов вторника министерство экономики и технологий страны обнародует данные по промышленному производству в Германии в июне. Аналитики прогнозируют снижение объема промпроизводства на 0,5% к маю.