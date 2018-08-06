МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний завершили торги понедельника на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне", подорожали только расписки "Роснефти", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,53%, до 6,5 доллара, "Лукойла" — снизилась на 1,49%, до 69,94 доллара, "Новатэка" — на 1,15%, до 154,2 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,69%, до 4,37 доллара, "Газпром нефти" — на 0,19%, до 25,85 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 0,77%, до 16,82 доллара, НЛМК — на 0,98%, до 25,38 доллара, "Северстали" — на 0,87%, до 16 долларов.

Бумаги ВТБ подешевели на 2,65%, до 1,5 доллара, Сбербанка — на 0,58%, до 12,96 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 2,2%, до 20,05 доллара.

Расписки "Магнита" потеряли к закрытию 0,99%, достигнув 16,5 доллара, бумаги "Ленты" подешевели на 0,1%, до 5 долларов, АФК "Система" — на 0,58%, до 2,76 доллара.