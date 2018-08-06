МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе повышения рынка акций РФ и снижения курса рубля против евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы ММВБ и РТС за неделю повысятся на 0,06% и на 0,1% соответственно. Цена на нефть марки Brent останется около 73 долларов за баррель, а курс евро к доллару поднимется примерно на 0,5 цента до 1,163 доллара. Рубль относительно доллара не изменится и останется около уровня 63,5, а против евро снизится на 20 копеек, до 73,7, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКОВ

Рынки могут взять передышку в росте и вновь сфокусироваться на рисках ухудшения торговых отношений между США и Китаем, считает Владимир Евстифиев из банка "Зенит". С учетом прошедшего заседания ФРС США, повышение базовой процентной ставки в сентябре уже неизбежно, что будет усиливать давление, прежде всего на развивающиеся рынках, добавляет он.

Важным фактором является возобновление санкций США против Ирана, в свою очередь отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Запреты, с одной стороны, напрямую не ограничивают экспорт нефти, но, с другой, служат достаточным основанием для введения вторичных санкций для европейских автопроизводителей и глобальных трейдеров, считает аналитик.

"Если США начнут сразу же оказывать давление на торговых партнеров Ирана, это может привести к существенным колебаниям цен на сырьевые товары, в том числе к росту цен на нефть. В то же время первую порцию санкций можно рассматривать как приглашение за стол переговоров, однако это вряд ли произойдет скоро", — комментирует он.

Наиболее насыщенные дни — четверг и пятница: в четверг выходят данные по росту цен производителей (PPI) в США, также выходит статистика по первоначальным требованиям по пособиям по безработице, будет опубликован ежемесячный отчет ЕЦБ; в пятницу выходят данные по индексу потребительских цен США, выйдут квартальные данные по ВВП РФ, напоминает Константин Кочергин из банка "Восточный".

На рынок акций и товарные контракты окажут влияние данные по торговому балансу в Китае, которые выйдут в середине недели, считает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA.

"Эта статистика крайне важна, так как в этот раз она учитывает повышение с 6 июля ввозных пошлин для китайских товаров в США. По нашим оценкам, по итогам июля торговый баланс должен резко снизиться, поскольку его рекордный рост, наблюдавшийся в начале лета, скорее всего, носил единовременный характер — в преддверии вступления в силу ограничений китайские компании могли наращивать импорт", — поясняет собеседница РИА Новости.

"Август – традиционно непростой месяц для мировых рынков… Достаточно вспомнить дефолт 1998 года и кризис 2008 года. Предсказать момент возникновения кризисов сложно, но в последние недели риски заметно возросли. Основной источник рисков – ужесточение внешней политики США. Риторика чиновников США в отношении Китая, Ирана, России настораживает, даже при том, что реальных действий мы пока не наблюдаем. Многие инвесторы сейчас находятся в отпусках, рынок тонкий, поэтому некоторые новости могут восприниматься чересчур эмоционально", — комментирует Роман Ткачук из "Альпари".

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

В целом рубль и индексы продолжают выписывать зигзаги, оставаясь при этом в боковых коридорах, отмечает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс". По его мнению, боковой тренд на рынке акций сохранится на текущей неделе, индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2250–2320 пунктов.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка полагает, что обстановка на российском рынке на текущей неделе несколько улучшится: история с новыми санкциями способна отойти на второй план в связи с каникулами в Конгрессе США, а рынок выглядит недооцененным к нефти, причем самый "весовой" нефтегазовый сектор, по его мнению, весьма привлекателен для среднесрочных покупок ввиду по-прежнему высокой цены на нефть и слабости рубля.

РУБЛЬ ОСТАНЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Официально стартовавшие консультации по новому законопроекту об антироссийских санкциях США обещают сохранение давления на рубль, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Наиболее чувствительными для рубля при этом может оказаться предусмотренный законопроектом США запрет на покупку российского суверенного долга, считает Денис Давыдов из Нордеа банка.

Снижение торгового баланса Китая и США из-за торговых войн может негативно сказаться на динамике нефтяных контрактов и курсе рубля, считает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank.

Рубль продолжит находиться под давлением, не в пользу российской валюты играет анонсированное Минфином увеличение покупки валюты в резервы и слабость рынка нефти, считает Роман Ткачук из компании "Альпари".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Ожидаю, что лучше рынка в первом эшелоне будут торговаться бумаги Сбербанка, "Магнита", "Аэрофлота", "Алросы", Московской биржи: они демонстрировали отрицательную динамику накануне. А аутсайдерами будут акции "Газпрома", ГМК "Норникель", "Роснефти" и "Лукойла", — отмечает Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Кочергин из банка "Восточный" рекомендует покупать акции "Мегафона", "Полюса", "Русала" и "Яндекса" и продавать бумаги "Роснефти", "Новатека", "Алросы", "Татнефти", "Газпрома".

Из идей в "фишках" в первую очередь Локтюхов из Промсвязьбанка выделяет выходящие на новые исторические высоты акции "Лукойла", характеризующегося сильным бизнесом. Также он отмечает весьма интересные в условиях давления на рубль и перспектив восстановления дивидендной доходности по итогам года "префы" "Сургутнефтегаза", а также акции "Газпрома", от которых аналитик в ближайшее время ждет закрытия постдивидендного разрыва.

"В случае отсутствия геополитического негатива можно ожидать стабилизации рубля и, как следствие, отскока в электроэнергетике, где нам импонируют акции ФСК ЕЭС, неоправданно, на наш взгляд, сильно перепроданные. Отметим также, что продажи в финансовом секторе также вывели ключевые "фишки" в зону локальной перепроданности, а, между прочим, и Сбербанк, и ВТБ уверенно идут на рекорды по чистой прибыли в этом году. Сбербанк на текущей неделе может инерционно остаться под давлением и протестировать второй раз за это лето "круглую" отметку в 200 рублей, но, на наш взгляд. текущие уровни уже смотрятся весьма интересно", — говорит аналитик.

По его мнению, еще одной интересной идеей во внутренних секторах можно назвать акции "Магнита", так как последние заявления менеджмента и склонность населению к потреблению настраивают на улучшение финансовых показателей компании, что и близко не учтено в котировках. "Данные акции, по нашему мнению, неоправданно дешевы, и торгуются на минимумах с 2012 года", — добавляет Локтюхов.