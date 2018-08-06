МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль в понедельник перед закрытием ощутимо снижался к доллару и евро на фоне возросших санкционных рисков.

Рубль игнорирует рост рынка нефти к уровню 74 доллара за баррель, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.33 мск повышался на 42 копейки — до 63,76 рубля, курс евро — на 43 копейки, до 73,66 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОДА ДАВЛЕНИЕМ РИСКА САНКЦИЙ

Курс рубля вечером ощутимо снижался к доллару и евро, отыгрывая риски введения новых санкций США против РФ — на этот раз против госдолга страны.

Инвесторы продолжают изучать подробности законопроекта, внесенного в сенат США, оценивая риски новых ограничений для российских банков и для заимствований экономическими субъектами РФ, говорят эксперты.

При этом стоимость нефти пытается вернуться в район отметки 74 доллара за баррель, но рубль не реагирует на это. Игроки рынка нефти, в свою очередь, реагируют на ожидания снижения поставок иранской нефти на мировой рынок. Давят на нефтяные котировки и новости о снижении Саудовской Аравией добычи нефти в июле на 200 тысяч баррелей в сутки, до 10,29 миллиона баррелей.

В итоге доллар и евро вечером росли на 0,6% к рублю каждый. Рублевая цена нефти остается в районе отметки 4,7 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 63,1-64,1 рубля, евро – в коридоре 72,9-74,1 рубля, считает Иван Марчена, аналитик Forex Club.

Сегодня российская валюта закрепилась над отметкой 63,5 по отношению к американскому доллару, отметил Сергей Дроздов из ГК "Финам".

Благодаря бюджетному правилу рубль продолжит находиться в диапазоне 60-65 как минимум до середины сентября текущего года, оценил он.