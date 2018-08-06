МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") намерен с 20 августа отменить плату за входящие звонки из других регионов в поездках по России, говорится в сообщении компании.

"С 20 августа все входящие звонки за пределами региона подключения становятся бесплатными для абонентов-физических лиц в сети "Билайн" вне зависимости от тарифного плана и системы расчетов", — говорится в сообщении "Вымпелкома".

Уточняется, что ранее входящие междугородние звонки при нахождении за пределами региона подключения в сети "Билайн" оплачивались абонентом в размере 5 рублей за минуту.

В свою очередь, "Мегафон" сообщил, что отменяет плату за входящие звонки из других регионов в поездках по России для большей части абонентов — до 1 сентября, для оставшейся – в первой половине сентября.

ФАС в марте возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой тройки" — МТС, "Вымпелкома" и "Мегафона", — сочтя представленные ими отчеты об отмене внутрисетевого роуминга не соответствующими требованиям ранее выданных предупреждений. По мнению службы, предложенная операторами стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами "домашнего" региона также необоснованно.