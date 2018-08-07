МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром незначительно растут — инвесторы отыгрывают восстановление первого пакета санкций США против Ирана, но пока склонны к осторожности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.39 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,3% — до 73,97 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,07%, до 69,06 доллара за баррель.

Обеспокоенность рынков по поводу поставок иранской нефти поддерживает нефтяные котировки, но пока положительная динамика довольно слабая. Инвесторы проявляют осторожность.

Первая часть санкций была восстановлена в полночь с 6 на 7 августа (07.00 мск) и сразу вступила в полную силу. Второй пакет, включающий санкции, направленные на иранский энергетический сектор и сделки с нефтью, будет реализован 5 ноября.

Президент США Дональд Трамп в мае объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливает все санкции против Ирана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. В понедельник Еврокомиссия сообщила, что ЕС с 7 августа будет блокировать действие американских санкций против Ирана для защиты европейских компаний.

Как отмечает агентство Рейтер со ссылкой на банк ANZ, несколько поддерживает цены и забастовка на трех нефтяных и газовых платформах в Северном море, оператором которых является французская Total.

В среду инвесторы также ожидают статистики минэнерго США по запасам и добыче нефти в стране за прошлую неделю. Аналитики полагают, что за неделю по 3 августа запасы сырья в стране сократились на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 405,3 миллиона баррелей.