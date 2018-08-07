МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Акции российской нефтяной компании "Роснефть" на торгах обновили исторический максимум и торгуются на отметке в 426 рублей за одну бумагу.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии выросла в 4,1 раза

К 10.18 мск акции крупнейшей в РФ нефтяной компании дорожали на 1,1% — до 424,1 рубля. Индекс Мосбиржи при этом повышался на 0,5%. Ранее в ходе торгов вторника акции "Роснефти" подскочили до 426 рублей (+1,6%) — исторического максимума. Предыдущий рекорд на уровне 425,7 рубля был установлен в январе 2017 года.

Во вторник, 7 августа, Индекс Мосбиржи на открытии к 10.02 по московскому времени повышался на 0,4% — до 2309 пунктов. Индекс РТС — на 0,6% — до 1145 пунктов.