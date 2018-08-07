МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Основные европейские индексы растут во вторник на фоне финансовых отчетностей компаний региона и удорожании нефти, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.13 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,74% — до 7720,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,9%, до 5526,56 пункта, немецкий DAX — на 1,09%, до 12735,86 пункта.

Трейдеры, в частности, реагируют на корпоративные отчетности. Так, итальянская банковская группа UniCredit сообщила о росте чистой прибыли в первом полугодии на 15,3% в годовом выражении — до 2,136 миллиарда евро. Акции банка на этом фоне дорожают на 2,38%.

Второй по величине активов банк Германии Commerzbank в первом полугодии получил 533 миллиона евро чистой прибыли по сравнению с убытком в 414 миллионов евро год назад. Вместе с тем банк увеличил прогноз по издержкам на текущий год до 7,1 с 7 миллиардов евро. В результате акции банка дешевеют на 1,97%.

"Результаты европейских (компаний — ред.) в основном были хорошими, отражающими хороший базовый спрос", — сказал агентству Рейтер директор подразделения по мировым биржам Eaton Vance Кристофер Дайер (Christopher Dyer).

Влияет на европейские торги и удорожание нефти на 0,5-0,7% после вступления в силу первого пакета санкций США против Ирана. На этом фоне бумаги британской BP растут на 1,27%, французской Total — на 1,22%.