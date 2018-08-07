МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов вторника выросли, шанхайский индекс недвижимости вырос до двухлетнего максимума на ожиданиях инвестиций в сектор, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,74%, до 2779,37 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,75%, до 1495,05 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 1,54%, до 28248,88 пункта, корейский KOSPI — на 0,6%, до 2300,16 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 0,69%, поднявшись до 22662,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,3%, до 6253,9 пунктов.

Индекс недвижимости Шанхайской фондовой биржи подскочил на 4,4%, что стало его наибольшим ростом с августа 2016 года, строительные компании на Гонконге подорожали самыми резкими темпами за три последних месяца, добавляет агентство Блумберг.

Акции China Railway Construction Corp. взлетели на 10% после того, как китайский журнал China Business Journal сообщил, что инвестиции в железные дороги в этом году могут быть выше, чем планировалось изначально. Государственная газета China Daily со ссылкой на чиновника министерства по планированию страны сообщила, что правительство усилит меры по привлечению инвестиций.

Акции китайских застройщиков также выросли к закрытию торгов, после того как Country Garden Holdings Co. и China Evergrande Group Co. сообщили, что ожидают резкого увеличения прибыли по итогам первого полугодия 2018 года.