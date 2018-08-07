МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник растут, вновь приближаясь к максимумам с середины июля, после восстановления пакета санкций США против Ирана и на фоне рисков снижения поставок нефти из страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.24 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,4% — до 74,79 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,03%, до 69,72 доллара за баррель. В середине июля Brent преодолела отметку в 75 долларов за баррель. В конце июля марка также торговалась на уровне чуть выше 75 долларов в течение двух дней.

Первая часть санкций была восстановлена в полночь с 6 на 7 августа (07.00 мск) и сразу вступила в полную силу. Второй пакет, включающий санкции, направленные на иранский энергетический сектор и сделки с нефтью, будет реализован 5 ноября.

Президент США Дональд Трамп в мае объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливает все санкции против Ирана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. В понедельник Еврокомиссия сообщила, что ЕС с 7 августа будет блокировать действие американских санкций против Ирана для защиты европейских компаний.

Как считают аналитики банка ANZ, мнение которых приводит агентство Блумберг, даже увеличив добычу нефти, ОПЕК не сможет нейтрализовать риски снижения предложения из-за введения санкций США против Ирана. Спрос на рынке нефти по-прежнему будет превышать предложение.

"Угроза Ирана перекрыть Ормузский пролив, через который проходит примерно 20% мировых поставок нефти, создает дополнительные риски. ANZ прогнозирует сокращение поставок нефти на 600 тысяч — 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки", — цитирует аналитиков банка агентство.