МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам на корпоративных новостях и укреплении рубля к основным инвалютам.

Индекс Мосбиржи к 17.16 мск прибавлял 0,68% — до 2315,49 пункта, индекс РТС — 0,94%, до 1149,22 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 28 копеек — до 63,47 рублей, курс евро — на 4 копейки, до 73,59 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 1,18% — до 74,62 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА…

Акции "Роснефти" обновили исторический максимум после выхода позитивного финансового отчета за первое полугодие 2018 года, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

К настоящему времени акции крупнейшей в РФ нефтяной компании дорожают на 1,1% — до 424,1 рубля. Ранее в ходе торгов вторника акции "Роснефти" подскочили до 432,35 рубля (+3,2%) — исторического максимума. Предыдущий рекорд на уровне 425,7 рубля был установлен в январе 2017 года.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии выросла в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 309 миллиардов рублей.

Бумаги "Башнефти" дорожают (префы – на 2,01%, обыкновенные акции – на 1,9%) на фоне позитивных отчетов за первое полугодие по МСФО и РСБУ.

Так, чистая прибыль "Башнефти", приходящаяся на акционеров, по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 42,206 миллиарда рублей.

"Главной цифрой в представленной отчетности, на наш взгляд, является чистая прибыль, которая служит базой для расчета дивидендов: за первое полугодие показатель увеличился в два раза от уровня годичной давности", — обращает Внимание Александр Сидоров из "Велес Капитала".

"Мы подтверждаем наш прогноз чистой прибыли "Башнефти" за 2018 год в размере 99 миллиардов рублей. Исходя из нормы дивидендных выплат в 50% от чистой прибыли по МФСО (которая является целевым уровнем для госкомпаний), мы прогнозируем дивиденды на оба вида акций по итогам 2018 года в размере 291 рубль. Эта величина соответствует дивидендной доходности на уровне 14% и 17% для обыкновенных и привилегированных акций соответственно при текущих котировках, что делает акции "Башнефти" лидером среди нефтегазовых компаний РФ по дивидендной доходности в текущем году", — добавляет он.

Акции "Алросы" растут на 3,53% на фоне предварительной рекомендации наблюдательного совета компании направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года большую из двух величин — 43,674 миллиарда рублей, что составляет 5,93 рубля на акцию, или 70% от свободного денежного потока (FCF)

Также в лидерах роста – акции "Иркута" (21,84%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (4,05%), "Русснефти" (3,48%).

… И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров падения — акции "Мосэнерго" (-2,54%), ГДР En+ (-1,97%), акции "Русала" (-1,38%), "МРСК Центра" (-1,33%), "МРСК Волги" (-1,08%).

Бумаги Сбербанка в начале дня росли на данных по РСБУ за январь-июль. Так, чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-июле 2018 года выросла на 25,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 469,181 миллиарда рублей.

К текущему моменту акции Сбербанка слегка корректируются вниз: привилегированные – на 0,42%, обыкновенные – на 0,11%.

"Дальнейшую динамику акций Сбербанка определят полугодовые результаты по МСФО, которые будут опубликованы в конце текущего месяца", — отмечает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Активность на рынке остаётся средней, но для отпускного августа это даже позитив, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие брокер".

До конца дня Абрамович ожидает консолидации индекса Московской биржи у отметки 2310 пунктов.