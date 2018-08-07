МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Темпы реализации программы buy back "Роснефти" будут зависеть от разницы между установленной советом директоров фундаментальной целевой ценой и рыночной, причем текущая цена в 430 рублей за акцию по-прежнему отражает фундаментальную недооцененность "Роснефти", сообщил журналистам представитель компании.

"Темпы реализации программы обратного выкупа будут зависеть от разницы между фундаментальной целевой ценой, установленной решением совета директоров, и рыночными котировками. Чем больше будет этот разрыв, тем активнее будет работать банк-агент, скупая большее количество акций с рынка, и тем выше вероятность реализации программы в полном объеме", — сообщили в компании.

"Примером такого разрыва в цене, при котором банк-агент мог бы активно работать на рынке, является разница между текущими котировками акций "Роснефти" и стоимостью ее бумаг в апреле 2018 года. При этом "Роснефть" исходит из того, что текущая цена в 430 рублей за акцию по-прежнему отражает фундаментальную недооцененность компании", — пояснил представитель компании.

"Роснефть" в понедельник сообщила о начале реализации с 4 августа до конца 2020 года программы buy back максимальным объемом до 2 миллиардов долларов. Максимальный объем приобретения акций и глобальных депозитарных расписок составит не более 340 миллионов штук. Выкуп будет производить выбранный независимый агент из числа ведущих мировых банков.

Во вторник акции "Роснефти" обновили исторический максимум на Московской бирже после публикации позитивного финансового отчета за первое полугодие 2018 года, доходив на торгах максимально до 432,45 рубля за акцию (по состоянию на 17.10 мск). При этом 9-11 апреля цена акций компании, напротив, демонстрировала один из самых низких уровней с начала года, опускавшись 9 апреля в течение дня до минимального значения в 281,65 рубля за акцию.