МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. "Роснефть" во вторник обогнала по капитализации Сбербанк и вернула себе лидерство по этому показателю на российском рынке акций, следует из данных торгов Московской биржи.

К закрытию торгов рыночная капитализация "Роснефти" составила почти 4,535 триллиона рублей; общая рыночная капитализация бумаг Сбербанка – приблизилась к 4,533 триллиона рублей (капитализация привилегированных акций банка составила 176,65 миллиарда рублей, обыкновенных акций – 4,356 триллиона рублей), также следует из данных Московской биржи.

Акции "Роснефти" по итогам дня выросли на 2,04% — до 427,9 рубля, привилегированные акции Сбербанка снизились на 0,64% — до 176,65 рубля, его обыкновенные акции опустились на 1,03% — до 201,79 рубля. При этом индекс Мосбиржи вырос на 0,54%, следует из данных торгов.

Ранее во вторник акции "Роснефти" установили исторический максимум в 432,45 рубля.

"Роснефть" была самой дорогой компанией на рынке акций Московской биржи с апреля по ноябрь 2016 года.