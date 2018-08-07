МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Микрофинансовая компания "Домашние деньги" не выполнила свои обязательства по выплате купона и выкупу части выпуска биржевых облигаций на 1,25 миллиарда рублей перед держателями этих бумаг из-за требований других кредиторов — юрлиц и физлиц, которые увидели в возможной выплате по облигациям нарушение их прав, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В апреле 2018 года компания "Домашние деньги" объявила технический дефолт по выпуску биржевых облигаций на 1,25 миллиарда рублей перед держателями – к выкупу было предъявлено бумаг на 840 миллионов рублей. В качестве причины неисполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг компания указала отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Сразу после этого компания разработала план по реструктуризации образовавшейся задолженности, который основывался на прогнозе по сборам по портфелю выданных займов. В июне предложенный план был принят владельцами облигаций.

"Домашние деньги" сегодня допустила дефолт по облигациям серии БО-001Р-01", — сказали в компании.

"План реструктуризации облигаций никоим образом не учитывал интересов кредиторов другого типа — как юридических, так и физических лиц – заключивших с компанией договоры займа. Эти кредиторы посчитали инициативы, нарушающими их права … в интересах лишь одной группы кредиторов. Для предотвращения возможных судебных действий со стороны этой группы кредиторов компанией был проведен целый ряд переговоров, направленный на поиск оптимального решения", — пояснили в МФК.

В компании сообщили, что в настоящее время уже разрабатывается новый план реструктуризации долга по облигациям, который будет учитывать интересы каждой группы кредиторов. Обновленный план планируется презентовать в срок до 20 августа 2018 года.

В "Домашних деньгах" подчеркнули, что не отказываются от выполнения всех своих обязательств и намерены вернуть все заимствования с учётом интересов каждой группы кредиторов.