МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск среды снизился на 0,4% — до 2302,87 пункта, индекс РТС — на 0,4% — до 1142,59 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
https://1prime.ru/Financial_market/20180808/829105519.html
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск среды снизился на 0,4% — до 2302,87 пункта, индекс РТС — на 0,4% — до 1142,59 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
https://1prime.ru/Financial_market/20180808/829105519.html