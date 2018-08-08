МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.39 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,15% — до 6,66 доллара, "Лукойла" сохранялась на уровне предыдущего закрытия в 70,94 доллара, "Новатэка" — опускалась на 0,6%, до 157,15 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,44% — до 4,46 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,29%, до 25,72 доллара.

Цена расписок ВТБ уменьшалась на 0,17% — до 1,51 доллара, Сбербанка — на 0,57%, до 13,02 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивались в стоимости на 0,82%, до 19,66 доллара.

Расписки "Норникеля" дешевели на 0,77% — до 16,82 доллара, "Северстали" — росли в цене на 0,12%, до 16,04 доллара, НЛМК — дорожали на 0,8%, до 25,25 доллара.

Цена бумаг "Магнита" снижалась на 0,39%, до 16,68 доллара, "Ленты" — на 0,3%, до 4,98 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 1,08%, до 2,74 доллара.