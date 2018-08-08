МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Курс рубля усилил снижение на фоне усиления санкционной риторики, доллар пробил отметку в 64 рубля впервые с 19 июня, евро торгуется выше 74 рублей впервые с 25 июля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.34 мск среды рос на 60 копеек — до 64,09 рубля (уже поднимался до 64,2 рубля), курс евро — на 63 копейки — до 74,28 рубля (уже подскакивал до 74,44 рубля), следует из данных Московской биржи.

Газета "Коммерсант" ранее опубликовала текст законопроекта о новых санкциях США против России, подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами. По данным издания, конгрессмены, в частности, требуют от президента США Дональда Трампа заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, а также решить вопрос о признании РФ "государством-спонсором терроризма".