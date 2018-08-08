МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Европейские индексы в ходе торгов среды в основном снижаются на фоне объявления о новом пакете пошлин США на товары из Китая, который вступит в силу 23 августа, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.26 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,38% — до 7747,75 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,09%, до 5516,17 пункта, немецкий DAX — на 0,16%, до 12627,5 пункта.

Во вторник офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опубликовал список китайских товаров на 16 миллиардов долларов в год, которые подпадают под пошлину в 25%. Отмечалось, что это вторая часть вводимых пошлин. Первый список, который вступил в силу 6 июля, включал товары из Китая с объемом поставок на 34 миллиарда долларов в год.

Президент США Дональд Трамп 15 июня объявил, что в связи с кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также несправедливой торговой практикой Пекина, США введут 25-процентные пошлины на импортируемые из этой страны товары на сумму 50 миллиардов долларов. Власти КНР незамедлительно ответили адекватными тарифами на импортируемую американскую продукцию аналогичной стоимости.

Кроме того, под давлением в среду оказались акции фармацевтических компаний. Акции датской Novo Nordisk дешевеют на 5% после статистики за второй квартал, согласно которой продажи компании оказались хуже ожиданий рынка. Бумаги Lundbeck теряют в цене 10% на планах по выходу компании на китайский рынок.

Британский индекс растет на фоне удешевления фунта стерлингов. Курс фунта к доллару снижался до 1,2906 доллара с 1,2939 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Основным фактором по-прежнему остается неопределенность и опасения инвесторов по поводу выхода страны из Евросоюза (Brexit).