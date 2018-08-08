МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов среды не продемонстрировали единой динамики, биржи Китая оказались под давлением на фоне новых торговых рисков, тогда как рост американских индексов поддержал торги в Азии, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,27% — до 2744,07 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite – на 1,9%, до 1466,7 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,39% — до 28359,14 пункта, корейский KOSPI поднялся на 0,06% — до 2301,45 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшился на 0,08%, до 22644,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднялся на 0,23%, до 6268,5 пункта.

Инвесторы отыгрывают новости о торговом конфликте между США и КНР. Во вторник офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опубликовал список китайских товаров на 16 миллиардов долларов в год, которые подпадают под пошлину в 25%. Как отмечалось, это вторая часть вводимых пошлин. Первый список содержал список товаров из Китая с объемом поставок на 34 миллиарда долларов в год. Он вступил в силу 6 июля.

Американская сторона 1 августа подтвердила планы ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год. Министерство коммерции КНР 3 августа заявило, что Китай готов в случае новых американских импортных пошлин ввести повышенные ввозные пошлины в размере до 25% на 5207 наименований товаров из США объемом поставок около 60 миллиардов долларов.

Поддержали торги АТР результаты торгов в США днем ранее. Американские индексы закрылись во вторник в плюсе на фоне роста стоимости акций технологических компаний и оптимизма, связанного с высокими показателями корпоративной отчетности. Такая динамика оказала поддержку азиатским торгам.