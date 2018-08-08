МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Бумаги Сбербанка на Лондонской фондовой бирже дешевеют более чем на 6%, приближаясь к минимуму с 22 августа 2017 года, согласно данным торгов.

По состоянию на 14.15 мск глобальные депозитарные расписки (ГДР) Сбербанка снижались в цене на 6,11% — до 12,3 доллара, при этом ранее в ходе торгов стоимость уже опускалась до 12,28 доллара. В конце августе 2017 года ГДР крупнейшего российского банка торговались на уровне 12,255 доллара.

В среду расписки банка потеряли сразу 1,3% на открытии торгов, опустившись до 12,93 доллара с 13,1 доллара на предыдущем закрытии. Слегка выровнявшись к 10.40 мск, ГДР Сбербанка продолжили дешеветь.

Среди других российских компаний сильное снижение демонстрируют также расписки АФК "Система", которые теряют 5,05%, опускаясь до 2,63 доллара.

На прошлой неделе группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что в части госбанков формулировка в документе неоднозначная — за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых транзакций в долларах. Газета «Коммерсант» в своей статье в среду трактовала это место как именно запрет на долларовые расчеты.

На торгах Московской биржи обыкновенные акции Сбербанка падают в цене более чем на 4%, его привилегированные акции теряют более 3% при стремительном падении рубля к основным иностранным валютам в среду на фоне усиления санкционной риторики, следует из данных торгов.

К 14.21 мск привилегированные акции Сбербанка падали на 3,7%, обыкновенные на 4,45%. При этом индекс Мосбиржи снижается на 1,09%.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.21 мск среды рос на 1,1 рубля, до 64,59 рубля, курс евро — на 1,2 рубля, до 74,85 рубля, следует из данных Московской биржи.