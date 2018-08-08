МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам в среду днем слабо меняется на фоне продолжения торгового конфликта США и КНР, при этом иена получила поддержку после новостей об обсуждении Банком Японии монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.06 мск курс евро к доллару снижался до 1,1585 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1599 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 111,1 иены за доллар со 111,39 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,14%, до 95,35 пункта. При этом ранее в ходе торгов показатель снижался.

Курс доллара не выражает единой динамики после ралли в начале месяца, когда индекс доллара закрепился выше отметки в 95 пунктов. Американская валюта поддерживалась новостями о конфликте США и КНР по вопросам торговли, при этом дальнейшее развитие споров не смогло поддержать устойчивое удорожание доллара.

Во вторник офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опубликовал список китайских товаров на 16 миллиардов долларов в год, которые подпадают под пошлину в 25%. Как отмечалось, это вторая часть вводимых пошлин. Первый список содержал список товаров из Китая с объемом поставок на 34 миллиарда долларов в год. Он вступил в силу 6 июля.

Американская сторона 1 августа подтвердила планы ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год. Министерство коммерции КНР 3 августа заявило, что Китай готов в случае новых американских импортных пошлин ввести повышенные ввозные пошлины в размере до 25% на 5207 наименований товаров из США объемом поставок около 60 миллиардов долларов.

Иена при этом получила поддержку после новостей о том, что члены совета Банка Японии на прошлой неделе не смогли договориться по поводу того, насколько ставка может быть повышена с целевого уровня. Об этом передает агентство Рейтер. Банк Японии 31 июля сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%.