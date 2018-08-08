МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Курсы доллара и евро продемонстрировали 8 августа заметный рост в ходе торгов на Московской бирже. Американская валюта впервые с 11 апреля поднялась выше отметки в 65 рублей, а европейская — превысила планку в 75 рублей впервые с 8 мая. Падение рубля оценивается примерно в 2%.

Давление на российскую валюту оказывают публикации подробностей законопроекта о расширении санкций в отношении России, который внесли в Конгресс США сенаторы Линди Грэм и Роберт Менендес. В частности, в документе говорится о запрете на операции и замораживании активов российских государственных банков в Соединенных Штатах, что потенциально может стать ударом по их международному бизнесу. В списке фигурируют Сбербанк, ВТБ и ВЭБ.

Еще одним предложением Грэма и Менендеса стало возможное признание России в качестве "государства, спонсирующего терроризм". Если такое решение будет принято, антироссийские санкции могут быть расширены вплоть до запрета на покупку нефти и газа из РФ.

По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", российский финансовый рынок значительно острее реагирует на перспективу введения новых санкций против РФ, чем экономика в целом. Наиболее болезненными последствиями возможного принятия американских законопроектов следует считать снижение курса национальной валюты и рост ставок по облигациям. Однако самим по себе запретительным мерам США не под силу обрушить экономику России.

ФИНАНСОВОМУ СЕКТОРУ ДОСТАНЕТСЯ СИЛЬНЕЕ

Профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов считает, что антироссийские законопроекты, которые сейчас рассматриваются в США, могут отрицательно повлиять на экономику РФ и курс рубля. Однако давление на финансовый сектор будет более значительным, чем на реальное производство. "Запреты, связанные с государственными банками и российским госдолгом, сами по себе достаточно неприятны, но особое опасение вызывает возможное признание России в качестве "государства, спонсирующего терроризм". Это может стать попыткой оградить страну со всех сторон, как это делается с Северной Кореей и Ираном", — подчеркнул эксперт.

Пока все предложения американских сенаторов только обсуждаются и остаются на стадии законопроектов, напомнил Шибанов. При этом санкции в отношении госдолга и российских банков выглядят более серьезной и вероятной угрозой.

"Если подобные намерения будут реализованы, это очень сильно повлияет на курс рубля. И еще более радикально на наши долговые обязательства, в том числе государственные", — подчеркнул Шибанов.

По разным мнениям, ставки на них поднимутся с 8% до 11% и выше, сказал эксперт.

В оценке последствий для экономики надо также учесть, что пока европейские партнеры не поддерживают действия США, а российско-американские торговые отношения уже достаточно ограничены. "То, что Россия экспортирует в США, вряд ли будет как-то ограничено. Кроме истории с "Русалом" и En+ Group. История с российскими производителями титана, к примеру, пока никак не развивается и вряд ли будет развита всерьез. Американцам это не очень выгодно", — подчеркнул Шибанов.

Что касается оценок влияния возможных санкций на экономику, то, по мнению эксперта, можно ожидать довольно существенное сокращение роста – примерно на 0,5 процентных пункта. Если до этого рост в следующем году предполагался в 1,8-1,9%, то сейчас он может упасть ниже 1,5%. "Экономика, скорее всего, будет затронута, но гораздо слабее, чем валютный рынок и чем рынок облигаций", — считает он.

Если же Европа всерьез начнет реагировать на санкции со стороны США, если начнутся преследования компаний, работающих над реализацией "Северного потока — 2" или других совместных проектов, тогда и влияние на экономику может быть намного более существенным. С другой стороны, падение рубля, по словам Шибанова, скорее окажет поддержку отечественным отраслям, ориентированным на экспорт. "Девальвация зачастую помогает, поэтому все-таки пока влияние на экономику будет ограниченным. На финансовые рынки — существенным", — заметил эксперт.

СИГНАЛ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов видит причину активизации борьбы с Россией в предстоящих выборах в Конгресс США. Вероятность принятия новых мер против РФ в текущем полугодии невелика, но они могут последовать в следующем году.

При этом российское руководство в 2018 году действовало максимально мягко: публично не ставились болезненные вопросы, а ответ на американские санкции носил очень осмотрительный характер. Национальной валюте, в том числе, приходится расплачиваться за то, что РФ не освобождается от товаров и интеллектуальной собственности США. В Соединенных Штатах же уверены, что российский рынок можно взломать и оказать давление на российский капитал, считает эксперт. "Ослабление выглядит логичным. Рубль находится на передовой и попадает под волны ударов", — заметил Колташов.

По его мнению, на ситуации отражаются также действия ЦБ, который спасает проблемные банки и проводит денежную эмиссию, на что указывает выпуск в обращение новых купюр, явно увеличивающих денежную массу. При этом потребительский спрос достаточно слаб, а экономическое оживление держится во многом на кредитах. "Мы довольно уязвимы в плане ослабления рубля и без резкого падения цен на нефть. Но никакого краха, конечно, не будет. Вторая волна кризиса прошла, и на Западе стали признавать, что антироссийские санкции неэффективны и не работают", — сказал Колташов.

Он уверен, что американские санкции сами по себе не в состоянии обрушить российскую экономику, но подают сигнал о необходимости максимально снизить ее зависимость от американских товаров, интеллектуальной собственности и патентного права. "Мы должны быть свободны и независимы. Только в этих условиях мы сможем обеспечить себе устойчивость экономики и национальной валюты", — подчеркнул аналитик.