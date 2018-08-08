МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает падать под давлением распродаж российской валюты из-за рисков ужесточения санкционного давления США на РФ, доллар уже тестирует уровень 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 15.54 мск снижался на 1,44 рубля, до 64,93 рубля, курс евро — на 1,51 рубля, до 75,16 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в среду доллар подскакивал до 65,05 рубля — максимума с 11 апреля, когда рынок полностью (на тот момент) отыграл санкции против "Русала" — после этого доллар стоил меньше. Евро в среду подскакивал до 75,28 рубля — максимума с 8 мая.

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Ожидание новых санкций больно бьет по рублю

Основной причиной для провала рубля стали возросшие спекуляции на тему новых санкций США против РФ. На прошлой неделе группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что в части госбанков формулировка в документе неоднозначная – за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых транзакций в долларах. Газета "Коммерсант" в своей статье в среду трактовала это место как именно запрет на долларовые расчеты.