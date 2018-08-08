МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает падать под давлением распродаж российской валюты из-за рисков ужесточения санкционного давления США на РФ, доллар уже тестирует уровень 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 15.54 мск снижался на 1,44 рубля, до 64,93 рубля, курс евро — на 1,51 рубля, до 75,16 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в среду доллар подскакивал до 65,05 рубля — максимума с 11 апреля, когда рынок полностью (на тот момент) отыграл санкции против "Русала" — после этого доллар стоил меньше. Евро в среду подскакивал до 75,28 рубля — максимума с 8 мая.

Основной причиной для провала рубля стали возросшие спекуляции на тему новых санкций США против РФ. На прошлой неделе группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что в части госбанков формулировка в документе неоднозначная – за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых транзакций в долларах. Газета "Коммерсант" в своей статье в среду трактовала это место как именно запрет на долларовые расчеты.