МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Доллар и евро вечером в среду усилили рост, американская валюта обновила максимум против рубля с ноября 2016 года на фоне риска введения новых санкций США против РФ и падения нефти ниже 72 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.35 мск рос на 1,56 рубля, до 65,05 рубля, курс евро — на 1,77 рубля, до 75,42 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в среду доллар подскакивал до 65,0925 рубля — максимума с ноября 2016 года. Евро в среду дорожал до 75,46 рубля — максимума с 8 мая.

Нефть дешевеет вечером на 3,7%, до 71,88 доллара за баррель.

Основной причиной для провала рубля в среду стали возросшие спекуляции на тему новых санкций США против РФ. На прошлой неделе группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что в части госбанков формулировка в документе неоднозначная – за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых транзакций в долларах. Газета "Коммерсант" в своей статье в среду трактовала это место как именно запрет на долларовые расчеты.