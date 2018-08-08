МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Минфин России скептически относится к возможности распространения санкций США на госдолг РФ: такие новости болезненны для иностранных держателей ОФЗ, однако подобные инициативы звучали и раньше, но так и не прошли, говорится в сообщении российского министерства финансов.

"Сегодня российский финансовый рынок в очередной раз оказался под давлением из-за новостей о законодательных инициативах американских парламентариев, предполагающих существенное расширение антироссийских санкций, распространение их, в том числе, на суверенные облигации России", — сообщил Минфин.

На прошлой неделе группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков.

"Подобные новости, безусловно, весьма болезненны для иностранных держателей ОФЗ. В то же время, предыдущие инициативы подобного рода в отношении российских гособлигаций не имели развития, а минфин США в своем докладе конгрессу указал на негативный эффект для американских инвесторов в случае принятия такого рода решений", — отмечает министерство.

При этом в Минфине уверены, что спрос внутренних инвесторов будет достаточным для выполнения программы внутренних займов, которая в текущем году превышает триллион рублей, даже без участия иностранных инвесторов в случае распространения санкций США на госдолг РФ.

"Мы полностью солидарны с Банком России, по оценкам которого спрос внутренних инвесторов будет достаточен для осуществления государственных заимствований в запланированных объемах даже без активного участия иностранцев на рынке ОФЗ", — говорится в сообщении.

Министерство уточняет, что помимо российских банков вложения в ОФЗ постепенно наращивают и пенсионные фонды, чему способствует целенаправленная политика Банка России по минимизации рисков инвестирования пенсионных средств. "Данная тенденция по росту объема вложений внутренних инвесторов в российский госдолг способствует замещению выходящих из ОФЗ иностранных инвесторов", — отмечает ведомство.