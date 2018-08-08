МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду закрыл торги значительным снижением при распродажах практически во всех секторах на фоне санкционной тематики, причем индекс РТС упал практически на 3% из-за стремительного падения рубля к основным инвалютам при резко дешевеющей нефти.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,83%, до 2293,01 пункта, индекс РТС — на 2,91%, до 1113,78 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.04 мск рос на 1,57 рубля, до 65,06 рубля, курс евро — на 1,78 рубля, до 75,43 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent падал при этом на 3,55% — до 72 долларов за баррель.

Основной причиной для провала индексов и рубля стали возросшие спекуляции на тему новых санкций США против РФ. Группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков.

Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что относительно госбанков формулировка в документе неоднозначная – за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых операций в долларах. Газета "Коммерсант" в своей статье ранее в среду трактовала это именно как запрет на долларовые расчеты.

"Дополнительный негатив принесли сообщения об эскалации торгового противостояния США и Китая: Вашингтон расширил список товаров, подпадающих под пошлины, еще на 16 миллиардов, и сообщил о готовности ввести дополнительные пошлины на 150-200 миллиардов долларов", — отмечает Александр Сидоров из ИК "Велес Капитал".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ…

Ожидание новой порции санкций со стороны США заставило многих инвесторов пересмотреть свои позиции относительно значимых компаний, которые имеют высокий вес в российских фондовых индексах, комментирует эксперт "Международного финансового центра" Гайдар Гасанов.

"В первую очередь пострадала компания АФК "Система" на слухах о том, что есть вероятность введения санкций против главы компании Владимира Евтушенкова", — уточняет он. Акции АФК снизились к закрытию торгов на 2,73% — до 8,72 рубля. Эксперт ожидает продолжения падения до уровня в 8 рублей.

Бумаги Сбербанка в течение торгов среды падали к минимумам с середины апреля: префы — на 4,5%, до 168,8 рубля, обыкновенные акции – на 5,1%, до 191,51 рубля. К закрытию торгов привилегированные акции подешевели на 3,91% — до 169,74 рубля, обыкновенные – на 4,26%, до 193,2 рубля.

В случае прохождения рубежа в 191,5 рубля котировки обыкновенных акций Сбербанка могут продолжить снижение в район 180-185 рублей, считает Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade. "Аналогичная картина просматривается и на графике префов, здесь высока угроза пробоя уровня 169-170 рублей с последующим снижением в район 160-163 рублей", — добавляет аналитик.

Акции "Русала" также оказались под давлением на фоне санкционной риторики. ОК "Русал" в случае сохранения санкций США может уже в сентябре начать консервацию большей части своих производственных мощностей, сообщили РИА Новости источники, близкие к компании, комментируя исследование рейтингового агентства Fitch о перспективах мировой алюминиевой отрасли.

Тем не менее, бумаги алюминиевого гиганта к закрытию торгов снизились ещё "по-божески", на 0,91%. Возможно, свое влияние оказал прогноз того же Fitch о возможном дефиците металла в будущем году на глобальном рынке, в случае продолжения действия санкций против "Русала", более чем в 0,5 миллиона тонн, а также росте цен на алюминий до 3 тысяч долларов за тонну.

Также среди лидеров падения — обыкновенные акции "Мечела" (-4,55%), акции "Уралкалия" (-4,4%), "Газпром нефти" (-4,01%), акции "Яндекса" (-3,85%), "Энел России" (-3,7%), ГДР En+ (-3,17%), акции ОВК (-3,14%).

…И РОСТА

"Отсутствие прямых угроз позволило акциям "Газпрома" противостоять тенденциям на рынке. В целом нефтегазовый сектор оказался достаточно устойчивым, так как его товар уникален и может продаваться как за доллары, так и за евро или юани. Благодаря слабости доллара активно дорожали привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза", — комментирует Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

В итоге "Газпром" подорожал на 0,95%.

Также среди лидеров роста – акции "Русснефти" (2,13%), "Мегафона" (2,09%), бумаги "Сургутнефтегаза" (префы выросли на 0,98%, обыкновенные акции – на 1,83%), депозитарные расписки "Ленты" (1,42%), акции "Фосагро" (1,33%), обыкновенные акции "Татнефти" (0,98%), префы "Башнефти" (0,84%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Риски продолжения развития плохого сценария на рынке акций РФ растут, игроки, скорее всего, также продолжат делать ставки на рост валют против рубля, полагает Игнатенко.

В фокусе внимания в основном фиксация полученной ранее на росте рынка и еще остающейся прибыли, и в пятницу индекс Мосбиржи может опуститься еще, в сторону отметки 2265 пунктов, добавляет Гасанов.