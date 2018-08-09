МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в четверг в надежде, что власти Китая окажут поддержку экономике страны в свете торгового конфликта с США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 1,78% — до 2793,04 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,67%, до 1505,86 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,9% — до 28614,52 пункта, японский Nikkei 225 — снижался на 0,08%, до 22624,66 пункта, корейский KOSPI — опускался на 0,06%, до 2300,16 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,63% — до 6307,8 пункта.

Оптимизм инвесторов в четверг связан с надеждами на то, что власти Китая могут увеличить инфраструктурные инвестиции, а также оказать поддержку компаниям технологического сектора страны в свете торгового конфликта КНР и США, который может негативно отразиться на экономике Поднебесной.

В среду Китай заявил, что 23 августа одновременно с США введет пошлины на второй список американских товаров, импорт которых составляет 16 миллиардов долларов в год. Повышенные пошлины затронут, в частности, автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, угля и газа.

"Если посмотреть на последние высказывания США и Китая, то может показаться, что найти ключ к разрешению их торговых противоречий невозможно", — прокомментировал аналитик Meritz Securities Co. Ли Сеунхун (Lee Seunghoon) агентству Ассошиэйтед Пресс. Вместе с тем эксперт не исключил, что Вашингтон и Пекин все же могут вернуться за стол переговоров.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на статистику из Китая, согласно которой индекс потребительских цен (CPI) в стране в июле ускорил рост до 2,1% с 1,9% в июне. Показатель июля оказался несколько выше ожиданий экспертов, которые прогнозировали ускорение инфляции до 2%.