МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром повышаются в рамках коррекции после падения более чем на 3% в течение торгов предыдущего дня, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,28% — до 72,47 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,04%, до 66,97 доллара за баррель.

В четверг на сырьевом рынке наметилась коррекция после того, как в среду цены на нефть рухнули более чем на 3% на фоне торговых опасений и разочаровавших инвесторов недельных данных по запасам сырья в стране от минэнерго США.

В частности, в среду министерство коммерции КНР заявило, что Китай 23 августа одновременно с США введет пошлины на второй список американских товаров, импорт которых составляет 16 миллиардов долларов в год.

Кроме того, дополнительное давление на рынок нефти в среду оказали недельные данные по запасам сырья от минэнерго США, которые оказались хуже прогнозов аналитиков. В частности, запасы нефти в стране за неделю снизились на 1,4 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали снижения на 2,8 миллиона баррелей.

"В США по-прежнему довольно большие запасы нефти, а с приближением сезона плановых работ по техобслуживанию на НПЗ, запасы сырья могут еще вырасти", — приводит издание Wall Street Journal мнение президента компании JJ Woods Associates Джона Вудса (John Woods). Он добавил, что в связи с этим цены на нефть могут еще немного опуститься.