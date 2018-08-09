МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 9 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июль) 3% 4% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) -0,1% 0,3% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 1,9% 2,1% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (июль) 4,7% 4,6% (факт)
11:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ

 

 

 

 
предв. CNY Китай — Объём выданных займов 1,84 трлн юаней 1,21 трлн юаней
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (июль) 248,1 тыс 220 тыс
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 0,3% 0,2%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 218 тыс 220 тыс
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 0,3% 0,2%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (июнь) 0% 0%
предв. GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ 0,4%

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 03.08) 459,5 млрд долл (на 27.07)

 

 

 

 

 RUB EVRAZ plc — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

 

 

 

 
17:00 мск (13:00 лнд) RUB EVRAZ plc — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Аэрофлот — последний день подачи требования о выкупе акций у миноритариев, несогласных с принятием решения о крупной сделке — лизинге 50 новых воздушных судов МС-21-300 (реестр — 31.05.2018)

 

 

 цена выкупа: 147,22 руб (ао)

 

 

 RUB МРСК Северного Кавказа — СД (изменения в положение о дивидендной политике)

 

 

 

 

 

 

 RUB Ростелеком — СД (результаты работы по управлению существенными рисками в 1кв2018, о согласии на взаимосвязанные сделки с заинтересованностью /между Ростелеком и МОБИТЕЛ/, положение о представительстве в Женеве)

 

 

 

 