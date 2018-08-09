МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 9 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июль)
|3%
|4% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|-0,1%
|0,3% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|1,9%
|2,1% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (июль)
|4,7%
|4,6% (факт)
|11:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
|
|
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1,84 трлн юаней
|1,21 трлн юаней
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (июль)
|248,1 тыс
|220 тыс
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
|0,3%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|218 тыс
|220 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
|0,3%
|0,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (июнь)
|0%
|0%
|предв.
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|0,4%
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 03.08)
|459,5 млрд долл (на 27.07)
|
|
|RUB
|EVRAZ plc — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
|
|
|17:00 мск (13:00 лнд)
|RUB
|EVRAZ plc — телеконференция менеджмента
|
|
|
|RUB
|ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
|
|
|
|RUB
|Аэрофлот — последний день подачи требования о выкупе акций у миноритариев, несогласных с принятием решения о крупной сделке — лизинге 50 новых воздушных судов МС-21-300 (реестр — 31.05.2018)
|
|цена выкупа: 147,22 руб (ао)
|
|RUB
|МРСК Северного Кавказа — СД (изменения в положение о дивидендной политике)
|
|
|
|RUB
|Ростелеком — СД (результаты работы по управлению существенными рисками в 1кв2018, о согласии на взаимосвязанные сделки с заинтересованностью /между Ростелеком и МОБИТЕЛ/, положение о представительстве в Женеве)
|
|