МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг продолжает опускаться в цене, торгуясь чуть ниже 6,4 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Аналитики не исключают продолжения нисходящего тренда.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.16 мск биткоин дешевел на 2,43% — до 6,386 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин терял 2,8%, достигая 6,358 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также в основном дешевеют: Ethereum — на 2,57%, до 364,24 доллара, Bitcoin Cash – на 4,2%, до 599,88 доллара. Ripple при этом дорожает на 1,93% — до 0,3595 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 226,36 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 48,5% всего рынка криптовалют.

"К сожалению, на текущем падении продавцы пробились ниже 6,8 тысячи долларов, и самое важное, ниже ключевой поддержки в 6,5-6,6 тысячи долларов. На текущий момент торги проходят на уровне 6,3 тысячи. Если цена останется ниже уровня поддержки, то в ближайшее время шансы на очередную распродажу вырастут в разы, а цена будет направлена к 6,1 тысячи долларов", — прокомментировал РИА Новости аналитик криптовалютной торговой площадки Tokenbox Александр Литвинович.

Падение капитализации крипторынка вместе с ростом доли биткоина на нем аналитик объясняет задержкой запуска биржевого криптофонда VanEck SolidX Bitcoin Trust в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) должна была решить этот вопрос к 10 августа, однако в ночь на среду объявила, что решение отложено до 30 сентября. Это вызвало массовую распродажу на рынке криптовалют. "Рынок альткоинов пострадал больше всего — падение составило за последние сутки 10-20% в среднем", — отмечает эксперт.