МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций открылся в четверг падением на новостях о новых санкциях США, в частности, акции Сбербанка обновили минимум года, упав ниже 191,5 рубля, бумаги крупнейшего российского авиаперевозчика "Аэрофлота" дешевели до 102,13 рубля — минимума с сентября 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи на 10.15 мск снижался на 0,8%, до 2276 пункта, РТС — на 3,3% — до 1077 пунктов. Бумаги Сбербанка к этому времени дешевеют на 3,4% — 186,7 рубля, "Аэрофлота" — на 6,8%, до 103,85 рубля.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.