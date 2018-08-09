МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Рубль в четверг продолжил падать на новостях о санкциях США против России: доллар уже дороже 66 рублей, евро — 77 рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск четверга рос на 80 копеек — до 66,35 рубля, курс евро — на 83 копейки, до 76,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар уже дорожал в четверг до 66,64 рубля, евро — до 77,27 рубля.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал Госдеп.

Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.