МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских банков в четверг ускорили снижение на Лондонской фондовой бирже (LSE), в лидерах падения находится TCS Group, расписки которой дешевеют на 10%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.16 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 10%, до 17,16 доллара. Цена расписок ВТБ уменьшалась на 8% — до 1,33 доллара, Сбербанка — на 5%, до 11,45 доллара.

ГДР остальных российских компаний также дешевеют, растет в цене только "Газпром нефть" — на 4%.

Акции российских банков и "Аэрофлота" также ощутимо дешевеют на Мосбирже на фоне новых санкций США против РФ. Бумаги нефтегазовых компаний и "Норникеля" торгуются лучше рынка, согласно данным торгов.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.