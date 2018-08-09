МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме японского Nikkei 225, закрыли торги четверга в плюсе в ожидании роста спроса в Китае, несмотря на падение котировок нефтяных компаний, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,8% — до 2794,38 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite – на 2,64%, до 1505,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,88%, до 28607,3 пункта, корейский KOSPI — на 0,1%, до 2303,71 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,2% — до 22598,39 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,47% — до 6297,7 пункта.

Участники торгов обратили внимание на статистику из Китая, согласно которой индекс потребительских цен (CPI) в стране в июле ускорил рост до 2,1% с 1,9% в июне. Показатель июля оказался несколько выше ожиданий экспертов, которые прогнозировали ускорение инфляции лишь до 2%.

Как пишет агентство MarketWatch, эти данные вселяют надежду на постепенный рост спроса на товары в Китае.

При этом китайские индексы открыли торги четверга в минусе и выровнялись лишь в течение торговой сессии, демонстрируя сильную волатильность на фоне эскалации торгового конфликта КНР и США. В среду Китай заявил, что 23 августа одновременно с США введет пошлины на второй список американских товаров, импорт которых составляет 16 миллиардов долларов в год. Повышенные пошлины затронут, в частности, автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, угля и газа.

При этом акции нефтяных компаний региона закрылись в минусе: бумаги японской Japan Petroleum рухнули на 10%, китайских PetroChina и CNOOC – подешевели на 0,8% и 1% соответственно.