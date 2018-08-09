МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в четверг заметно снизил темпы утреннего падения на фоне новостей о новых возможных санкциях США, благодаря росту капитализации экспортеров нефтегазового сектора и акций "Норникеля" и замедлению снижения бумаг банков и "Аэрофлота", следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 14.42 мск снижался на 0,49%, до 2281,79 пункта, индекс РТС — на 2,42%, до 1086,81 пункта, следует из данных Московской биржи. В начале сегодняшних торгов индекс Мосбиржи максимально падал на 1,6%, до 2257,51 пункта – минимума с 23 июля, индекс РТС и вовсе на 3,7% — до 1073,15 пункта, приблизившись к минимуму года.

"Поддержку индексу (Мосбиржи – ред.) оказывает слабый рубль, который добавляет привлекательности бумагам экспортеров. Не исключаем, что в ближайшее время, при отсутствии новых вводных, панические настроения сойдут на нет", — комментируют аналитики компании "БКС Брокер". К текущему моменту акции "Газпрома" растут на 0,1%, "Лукойла" – на 0,39%, акции "Русснефти" – на 1,36%, акции "Норильского никеля" – на 0,36%.

В свою очередь, акции банков и "Аэрофлота", ощутимо подешевевшие в начале торгов, частично компенсировали сегодняшние потери. Так, к текущему моменту акции Сбербанка дешевеют на 1,19%, ВТБ – на 3,53%, "Аэрофлота" – на 3,31%. Утром обыкновенные акции Сбербанка дешевели на 5,2%, ВТБ – на 6,3%, "Аэрофлота" – на 11,8%. Бумаги Сбербанка в четверг обновили минимум с сентября 2017 года, ВТБ — с ноября 2014 года, "Аэрофлота" — с августа 2016 года.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.