МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Рубль днем умеренно снижался к доллару и евро на фоне объявления о новых санкциях США против РФ.

Стабилизация рынка нефти в районе отметки 72 доллара за баррель сорта Brent и словесные интервенции поддержали попытки российской валюты скорректировать утреннее падение, составившее примерно 1,2 рубля, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.34 мск повышался на 52 копейки — до 66,07 рубля, курс евро — на 47 копеек и равнялся 76,60 рубля.

РУБЛЬ – ПОПЫТКИ СТАБИЛИЗАЦИИ

Российская валюта с утра второй день подряд подверглась паническим распродажам на фоне роста санкционных рисков.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

На этом фоне рубль обновил минимум с августа 2016 года против доллара (66,73 рубля) и с апреля текущего года против евро (77,33 рубля).

Однако затем, по мере приближения курса доллара к первой цели теханализа в 67 рублей, спекулянты начали фиксировать прибыль от роста валюты. При этом было что фиксировать: доллар против рубля за две неполные сессии подскакивал уже более чем на 5% (более 3 рублей), евро – на 5% (на 3,7 рубля) – это сравнимо с годовым рублевым депозитом – а тут два дня, говорят эксперты.

Определенную вербальную поддержку рублю оказали заявления первого вице-премьера — министра финансов РФ Антона Силуанова. Он считает, что текущая волатильность на рынках РФ связана как с новостями о возможных новых санкциях США, так и с негативной ситуацией на развивающихся рынках, но российская экономика в последние годы стала устойчивее к внешним шокам, а финансовые власти имеют все необходимые инструменты для обеспечения финансовой стабильности и при необходимости готовы их использовать.

В итоге доллар и евро днем повышались к рублю на 0,6-0,8%. Рублевая цена барреля "черного золота" марки Brent колебалась выше уровня 4,75 тысячи.

ПРОГНОЗЫ

Предложения, исходящие из Белого Дома, по факту являются менее болезненными, чем предложения, подготовленные в конгрессе США, так как имеют меньше прямых экономических последствиий, считают аналитики Альфа-банка.

"В результате, неудивительно, что сегодня валютный курс стабилизировался около значения 66 рублей за доллар. Торговый диапазон предстоящей недели нам видится на уровнях 64,25-67,5 рубля за доллар", — говорится в обзоре банка.

Сейчас мы имеем дело не с реакцией рубля на новый пакет американских санкций, а с синхронной скоординированной атакой против валют развивающихся рынков, рассуждает Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр".

"Понятно, что все ждут девальвацию рубля исходя из фундаментальных факторов его слабости, однако происходящее совсем не выглядит как плановое унылое ослабление, но именно как спекулятивная атака на рубль", — говорит он.

"Прогнозы в отношении восстановления рубля довольно благоприятные, хотя восстановление, как это обычно бывает, может занять недели, и теперь при этом важно, чтобы правительство не "закручивало гайки" в плане налогового творчества и прочих мер, снижающих привлекательность рублёвых инвестиций. Банк России, скорее всего, отныне вынужден будет вернуться к "жёсткой" риторике ожидания разворота к политике повышения (а не понижения) ключевой процентной ставки. Самым негативным во всей этой истории является рост инфляционных ожиданий, который автоматически требует от банков компенсации рисков рублёвых вкладов в виде повышения ставок по депозитам в рублях", — добавил Рожанковский.