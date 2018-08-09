МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ перешел к росту по индексу Мосбиржи после падения в среду и в четверг утром, произошедшего на новостях о санкциях, на фоне роста бумаг акций нефтегазового сектора, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 16.46 мск рос на 0,2% — до 2297,58 пункта, индекс РТС снижался на 1,71%, до 1094,78 пункта, следует из данных Московской биржи.

К текущему моменту акции "Газпрома" растут на 0,14%, "Лукойла" – на 1,28%, "Роснефти" — на 0,26%, префы "Башнефти" – 0,27%, префы "Татнефти" – на 0,02%, акции "Новатэка" — на 0,73%, "Русснефти" – на 1,45%.