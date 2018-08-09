МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Рубль вечером ощутимо снижался против доллара и евро, продолжая отыгрывать усиление санкционных рисков, говорят эксперты.

Попытки рублевых "быков" компенсировать утренний провал не удались, хотя и были близки к успеху, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.26 мск рос на 73 копейки — до 66,28 рубля, курс евро — на 53 копейки — до 76,66 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОСТАЛСЯ В МИНУСЕ

Рубль в четверг вечером ощутимо снижался к доллару и к евро на фоне роста санкционных рисков.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

На этом фоне рубль обновил минимум с августа 2016 года против доллара (66,73 рубля) и с апреля текущего года против евро (77,33 рубля).

Однако затем, по мере приближения курса доллара к первой цели теханализа в 67 рублей, спекулянты начали фиксировать прибыль от роста валюты. Определенную вербальную поддержку рублю оказали заявления первого вице-премьера — министра финансов РФ Антона Силуанова.

Он считает, что текущая волатильность на рынках РФ связана как с новостями о возможных новых санкциях США, так и с негативной ситуацией на развивающихся рынках, но российская экономика в последние годы стала устойчивее к внешним шокам, а финансовые власти имеют все необходимые инструменты для обеспечения финансовой стабильности и при необходимости готовы их использовать.

Это помогло рублю днем сократить снижение до 12 копеек против евро и до 22 копеек к доллару. Однако выйти в ноль против основных резервных валют рубль так и не смог.

Однако к вечеру инвесторы опять стали хеджироваться. В итоге доллар и евро растут на 0,7-1,1%. Рублевая цена марки Brent колебалась вечером ниже отметки 4,8 тысячи.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,25-67,25 рубля, евро – в коридоре 76,1-77,3 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

Несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность, кратковременное затишье новостного фронта могло бы быть использовано экспортерами для продажи валютнои? выручки перед налоговым периодом и другими участниками рынка для фиксации прибыли с соответствующим откатом курса в раи?он 64-65 рублей за доллар, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Однако потенциальные риски финансовых санкции? против россии?ских госбанков и госдолга оставляют доллару открытую дверь для прохода в сторону 68-70 рублей, добавил он.