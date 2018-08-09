МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций смог по индексу Мосбиржи практически полностью компенсировать падение среды и утра четверга, и в результате закрепился выше психологической отметки в 2300 пунктов на фоне прекращения панических распродаж, индекс РТС при этом остался в минусе на фоне ослабления рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,72% — до 2309,58 пункта, индекс РТС снизился на 1,48%, до 1097,33 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.55 мск рос на 0,86 рубля — до 66,41 рубля, курс евро — на 0,62 рубля, до 76,74 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,06% — до 72,32 доллара за баррель.

КОРРЕКЦИЯ ВВЕРХ

Ближе к закрытию торгов индекс Мосбиржи смог выйти в плюс и практически полностью компенсировать падение в среду и четверг утром. В частности, росту индекса способствовал позитив на рынке нефтегазового сектора, в бумагах "Норникеля", Московской биржи, "Сафмар Финансовые инвестиции", а также завершение распродаж в бумагах Сбербанка, которые смогли подняться более чем на 1%.

"Российские фондовые индексы завершают торговую сессию четверга разнонаправленно… Паника на рынке сходит на нет, вероятно, в ближайшее время ситуация стабилизируется", — комментирует Анна Кокорева из "Альпари".

В начале торгов четверга индекс Мосбиржи максимально падал на 1,6% — до 2257,51 пункта – до минимума с 23 июля, индекс РТС и вовсе на 3,7% — до 1073,15 пункта, приблизившись к минимуму года. В среду индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,83%, до 2293,01 пункта, индекс РТС — на 2,91%, до 1113,78 пункта.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

Определенную поддержку рынку оказали заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и первого вице-премьера — министра финансов РФ Антона Силуанова.

Песков назвал незаконной и неприемлемой увязку новых антироссийских санкций США с инцидентом в британском Солсбери.

Силуанов считает, что текущая волатильность на рынках РФ связана как с новостями о возможных новых санкциях США, так и с негативной ситуацией на развивающихся рынках, но российская экономика в последние годы стала устойчивее к внешним шокам, а финансовые власти имеют все необходимые инструменты для обеспечения финансовой стабильности и при необходимости готовы их использовать.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

По итогам торгов в нефтегазовом секторе выросли акции "Газпрома" — на 0,76%, "Газпром нефти" – на 4,24%, "Лукойла" – на 2,2%, "Роснефти" – 0,77% и акции "Новатэка" — на 1,02%. Также выросли бумаги "Башнефти" (префы – на 0,56%, обыкновенные акции – на 1,23%), бумаги "Татнефти" (префы – на 0,4%, обыкновенные акции – на 1,01%), и бумаги "Сургутнефтегаза" (префы – на 0,14%, обыкновенные акции – на 0,33%).

В финансовом секторе выросли акции Московской биржи – на 1,49%, "Сафмар Финансовые инвестиции" – на 0,69%, бумаги Сбербанка (префы – на 0,15%, обыкновенные акции – на 1,4%).

Утром обыкновенные акции Сбербанка дешевели на 5,8%.

В металлургическом секторе выросли акции "Норильского никеля" – на 1,56%, НЛМК – на 1,08%, обыкновенные акции "Мечела" – на 2,03%. Также значительно подорожали акции ЧТПЗ (7,84%), Polymetal (4,03%) и "Полюса" (1,53%).

Акции ВТБ остались в минусе, хотя и сократили падение до 1,27%.

Акции "Аэрофлота" снизились на 1,92%.

"Наибольший стресс сегодня испытали акции "Аэрофлота" на новостях о возможном запрете на осуществление полетов компанией в США. В моменте акции просели на 12%, к концу дня ситуация стабилизировалась", — комментирует Кокорева из "Альпари".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Кокорева считает, что санкции останутся главной темой для обсуждения еще некоторое время.

"На наш взгляд, предметно обсуждать ограничения можно будет только после утверждения законопроекта в Конгрессе, сейчас это не более чем предложения к рассмотрению, которые могут быть видоизменены. Санкции со стороны Госдепа, вводимые по причине дела Скрипалей, не являются столь значимыми для экономики РФ, как те, что представлены в Конгресс", — добавляет она.

Если власти США не предоставят дополнительных негативных сюрпризов, в пятницу "медведи" могут взять передышку, считает Елена Кожухова из "Велес Брокер".

По мнению Василия Олейника из "Финама", крайне опасная ситуация назревает сейчас для всех в мире рисковых активов, поэтому пора задуматься об активах-убежищах. "Как только и на фондовом рынке США начнется коррекция, все остальные площадки пойдут вниз еще быстрее", — добавляет он.