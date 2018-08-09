МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Сбербанк на текущей неделе наблюдает сезонно низкий уровень спроса населения на обмен рублей в иностранную валюту, в день обменивают до 20 миллионов долларов, сообщил РИА Новости зампред крупнейшего российского банка Александр Морозов.

"На текущей неделе продолжает наблюдаться сезонно низкий уровень спроса населения на конверсию рублей в иностранную валюту — до 20 миллионов долларов в день, что является низким для Сбербанка. При этом объемы наличной конверсии в последние дни находятся в рамках статистической погрешности (несколько миллионов долларов в день). Мы внимательно следим за ситуацией", — сообщил он.

Рубль последние несколько дней ощутимо снижался к доллару и к евро на фоне роста санкционных рисков. Так, российская валюта в четверг обновила минимум с августа 2016 года против доллара (66,73 рубля) и с апреля текущего года против евро (77,33 рубля).