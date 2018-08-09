МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Сбербанк с начала августа привлек более 40 миллиардов рублей средств клиентов в разных валютах на фоне волатильности курса рубля, каких-либо необычных движений в банке не наблюдают, сообщил РИА Новости зампред крупнейшего российского банка Александр Морозов.

"С начала августа мы наблюдаем притоки клиентских средств в размере более 40 миллиардов рублей в эквиваленте. Движения клиентских средств полностью в рамках сезонности, каких-либо необычных движений мы не наблюдаем", — ответил он на вопрос, не наблюдается ли в банке отток средств населения в связи с волатильностью на рынке.

Рубль последние несколько дней ощутимо снижался к доллару и к евро на фоне роста санкционных рисков. Так, российская валюта в четверг обновила минимум с августа 2016 года против доллара (66,73 рубля) и с апреля текущего года против евро (77,33 рубля).